Usa: Biden non riesce a convincere il Congresso su estensione moratoria sfratti

- I Democratici della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti non sono riusciti ad estendere la moratoria federale sugli sfratti in scadenza oggi. Nonostante le pressioni del presidente Joe Biden i Democratici al Congresso non hanno trovato una strategia comune a lungo termine per impedire che milioni di cittadini siano costretti a lasciare le loro case durante la nuova ondata di Covid-19. Il capo della Casa Bianca ha invitato i governi locali a "prendere tutte le misure possibili" per erogare immediatamente i fondi a inquilini e proprietari. "Non ci possono essere scuse per nessuno stato che non acceleri i fondi ai proprietari e agli inquilini che sono stati colpiti durante questa pandemia", ha dichiarato Biden in una nota. Gli sgomberi potrebbero iniziare già lunedì. (Nys)