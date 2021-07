Business news: Regno Unito, Nissan annuncia creazione di 400 nuovi posti di lavoro in impianto di Sunderland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan ha annunciato la creazione di 400 nuovi posti di lavoro nell'impianto di Sunderland, a poche settimane dalla notizia dell'investimento di un miliardo di sterline (1,2 miliardi di euro) nello sviluppo dell'impianto. L'azienda giapponese è divenuta nel 2020 il maggior produttore di automobili nel Regno Unito, ed ha reso noto che le nuove assunzioni saranno necessarie per sviluppare un nuovo modello elettrico. Il governo si è affrettato a definire la decisione come un "rinnovato voto di fiducia nel Regno Unito dopo la Brexit", e il ministro per lo Sviluppo industriale Kwasi Kwarteng ha affermato che "non solo Nissan ha deciso di rimanere, ma stanno raddoppiando il proprio impegno". Il nuovo sviluppo tuttavia è parte di un piano più grande di creazione di 6 mila nuovi posti di lavoro nell'impianto di Sunderland e nella catena di produzione. (Rel)