Business news: Spagna, per Aena perdite da 346 milioni nel primo semestre del 2021

- Aena, società che gestisce i principali aeroporti spagnoli, ha chiuso il primo semestre del 2021 con perdite per 346,4 milioni di euro. Si tratta del 102 per cento in più rispetto ai 170 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, a causa della crisi provocata dalla pandemia del coronavirus. Le cifre sono peggiori delle stime degli analisti, che prevedevano perdite pari a 296,7 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Aena, il margine operativo lordo (Ebitda) è andato in territorio negativo e ha mostrato una perdita di 58,2 milioni di euro, rispetto a un risultato positivo di 211,4 milioni dello scorso anno. Le entrate totali sono scese a 862,9 milioni di euro, con un calo del 22,4 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2020. Secondo Aena, il progresso nella campagna di vaccinazione ha portato a un miglioramento della domanda e dell'offerta delle compagnie aeree da maggio. Tuttavia, la comparsa di nuove varianti del virus "sta condizionando il rilassamento delle restrizioni imposte in tutti i Paesi e non permette di precisare quando e con quale intensità avverrà il recupero del traffico aereo". (Spm)