Business news: Deutsche Bank, utile di 692 milioni di euro nel secondo trimestre del 2021

- Deutsche Bank ha registrato un utile di 692 milioni di euro nel secondo trimestre del 2021, in recupero dalla perdita di 77 milioni di euro subita nello stesso periodo dello scorso anno. Allo stesso tempo, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i profitti del maggiore istituto di credito tedesco sono diminuiti dell'1 per cento a 6,2 miliardi di euro. Tuttavia, il dato conferma la tendenza positiva in corso da quattro trimestri consecutivi, mentre prosegue la ristrutturazione di Deutsche Bank. “Tutte le aree di attività sono diventate più redditizie e hanno dimostrato che stiamo aumentando di rilevanza per i nostri clienti e stiamo guadagnando quote di mercato”, ha commentato l'amministratore delegato, Christian Sewing. In particolare, l'investment banking, già causa di perdite per miliardi di euro in Deutsche Bank, dovrebbe fornire un reddito stabile in futuro. Nel secondo trimestre, i proventi della divisione sono diminuiti dell'11 per cento a 2,4 miliardi di euro. Tale contrazione è dovuta principalmente al fatto che, nel 2020, “si è registrata una domanda eccezionalmente elevata di prodotti del mercato dei capitali da parte di aziende e Stati a causa della pandemia di coronavirus”. (Geb)