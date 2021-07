© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 31 luglio, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 43mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4053m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: tempo instabile per l'arrivo di correnti atlantiche legate a una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale. Acquazzoni e temporali in nuova formazione dal pomeriggio sui settori alpini e in Val d'Aosta e in estensione anche ai settori pianeggianti piemontesi, specie dal tardo pomeriggio. Fenomeni localmente molto intensi. Più ai margini la Liguria. Clima un po' afoso. (Rpi)