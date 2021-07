Tunisia: ambasciatore Sinaoui, situazione stabile e istituzioni impegnate contro migrazione irregolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Tunisia a Roma ha poi sottolineato come negli ultimi giorni "non si sono registrati flussi migratori in arrivo dalla Tunisia e che il numero dei migranti tunisini giunti in Italia è attualmente inferiore a quello dello stesso periodo dell'anno precedente. Vorrei poi ribadire che la Tunisia ha costantemente onorato i propri impegni in materia di cooperazione migratoria sulla base degli accordi vigenti tra i nostri due Paesi. Questa cooperazione - ha aggiunto - è stata sempre qualificata come esemplare dai nostri partner italiani. Detto questo, è importante non cedere a facili allarmismi". "Per la Tunisia e l’Italia - ha concluso Sinaoui - la migrazione rimane un settore di cooperazione con meccanismi e strumenti ben definiti e questo grazie ad una volontà politica comune”. (Res)