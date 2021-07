Usa: dipartimento di Stato, restrizioni su assunzioni cittadini russi influirà su missioni statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti considerano spiacevole la decisione del governo russo di imporre restrizioni all'assunzione di personale russo o di paesi terzi e avvertono che potrebbe influire sia sulla sicurezza del personale della missione che sulla capacità di Washington di impegnarsi diplomaticamente con Mosca. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in una nota. "Queste spiacevoli misure avranno un grave impatto sulla missione degli Stati Uniti nelle operazioni della Russia, inclusa potenzialmente la sicurezza del nostro personale e la nostra capacità di impegnarci diplomaticamente con il governo russo", ha affermato Blinken. Le misure previste riguardano la riduzione delle assunzioni di cittadini russi in ruoli tecnici all’interno delle rappresentanze diplomatiche che nel caso degli Stati Uniti scatterà il 1 agosto. "Anche se ci rammarichiamo per le azioni del governo russo" che hanno imposto una riduzione dei nostri servizi e operazioni, gli Stati Uniti manterranno gli impegni pur continuando a perseguire una relazione prevedibile e stabile con la Russia".(Nys)