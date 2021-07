Usa: segretari Blinken e Yellen, bene sanzioni Ue contro Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accolto favorevolmente l'adozione odierna da parte dell'Ue di nuove sanzioni per promuovere la responsabilizzazione e le riforme in Libano. Lo hanno detto il segretario di Stato Antony Blinken e il segretario al Tesoro Janet Yellen in una nota congiunta. "Poiché un numero crescente di libanesi soffre del peggioramento della crisi economica del paese, è fondamentale che i leader libanesi prestino ascolto ai ripetuti appelli del loro popolo per porre fine alla corruzione diffusa e all'inerzia del governo e formino un governo che possa avviare le riforme fondamentali per affrontare la terribile situazione del paese", hanno dichiarato. "Le sanzioni hanno lo scopo, tra le altre cose, di imporre cambiamenti nel comportamento e promuovere la responsabilità dei leader corrotti che si sono impegnati in comportamenti maligni. Accogliamo con favore l'uso da parte dell'Ue di questo potente strumento per promuovere la responsabilità su scala globale. Gli Stati Uniti attendono con impazienza la futura cooperazione con l'Ue nei nostri sforzi comuni", hanno concluso i due segretari. (Nys)