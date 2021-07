Business news: Shell punta sulla produzione di energia elettrica “verde”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante del petrolio e del gas Royal Dutch Shell vuole diventare uno dei più grandi produttori al mondo di energia elettrica da fonti rinnovabili nei prossimi anni. È quanto si legge sulla testata tedesca “Der Aktionar”, secondo cui la multinazionale anglo-olandese sta facendo passi da gigante in questo settore grazie anche alle spinte istituzionali a livello internazionale – in particolare gli accordi sull’abbattimento delle emissioni di CO2 – verso questo tipo di mercato. Limejump, filiale tecnologica di Shell, ha messo in funzione un grande impianto di batterie a Minety, nel sud ovest dell'Inghilterra, con una capacità di stoccaggio massima di 100 megawatt. Si tratta del più grande progetto di questo tipo nel Paese e può immagazzinare abbastanza elettricità per un massimo di 10 mila famiglie. Con il deposito di Minety, Shell si avvicina un po' di più al suo obiettivo di operare in maniera climaticamente neutra a lungo termine e allo stesso tempo continuare a generare sostanziali profitti. (Geb)