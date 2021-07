Business news: Repubblica Ceca, governo approva memorandum per sostegno a “megafabbrica” di batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha approvato un memorandum con la società energetica Cez per la costruzione di una “megafabbrica” di batterie per auto elettriche. Lo rende noto il quotidiano “Denik N”. Il memorandum è stato messo a punto dal ministero dell’Industria e del Commercio. L’investimento dovrebbe raggiungere i 50 miliardi di corone (quasi due miliardi di euro) e creare 2.300 posti di lavoro, secondo quanto riportato dal titolare del dicastero, Karel Havlicek, via Twitter. (Vap)