Business news: Slovacchia, ferrovie annunciano gara per la costruzione di un terminal a Vrakun

- Le Ferrovie slovacche hanno annunciato una gara per la costruzione di un terminal per il trasporto passeggeri a Vrakun. Il costo stimato è di 2,8 milioni di euro Iva esclusa, secondo la nota dell’Ufficio per gli appalti pubblici. Il terminal viene chiesto da anni dalle amministrazioni locali e dai passeggeri del trasporto pubblico. “Lo scopo principale del terminal è di consentire ai passeggeri del sistema di trasporto integrato di poter cambiare agevolmente il mezzo di trasporto, dal treno al trasporto pubblico e viceversa”, si legge nei documenti della gara. (Vap)