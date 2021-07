Business news: Portogallo, esportazioni cresciute del 49,1 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2021 le esportazioni portoghesi sono cresciute del 49,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, particolarmente segnato dalle forti restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus. É quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), il quale evidenzia che, facendo il confronto con il secondo trimestre del 2019, la vendita di beni all'estero è aumentata del 3 per cento. Nel frattempo le importazioni nel secondo trimestre sono aumentate del 46,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma sono diminuite del 3,2 per cento in rapporto al 2019. (Spm)