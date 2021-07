Business news: polacca Pgnig rinuncia a forniture di gas da Sempra Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società polacca Pgnig ha rescisso un contratto con la statunitense Sempra Energy per la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) a causa di annunciati ritardi nelle consegne. Pgnig aveva firmato un accordo con Sempra nel 2018, nell’ottica di un taglio delle forniture di gas dalla Russia. Pgnig avrebbe dovuto ricevere circa due milioni di tonnellate di Gnl all’anno a partire dal 2023. Sempra ha però informato a maggio che avrebbe probabilmente posticipato da quest’anno al 2022 la decisione di investimento definitiva sullo stabilimento per le esportazioni che deve sorgere a Port Arthur, in Texas. Dal comunicato di Pgnig si legge che quest’ultima ha comunque sottoscritto con Sempra una lettera d’intenti per l’eventuale fornitura della medesima quantità di gas da altri siti della società Usa. In un altro comunicato, Pgnig ha rivelato l’intenzione di aumentare gli acquisti di Gnl da Venture Global Lng. (Vap)