Usa: Tesoro dovrà consegnare alla Camera le dichiarazioni dei redditi di Trump

- Il dipartimento di Giustizia Usa ha dichiarato che il dipartimento del Tesoro dovrà consegnare le dichiarazioni dei redditi dell'ex presidente Donald Trump alla commissione della Camera dei Rappresentanti che dal 2019 cerca di ottenere i documenti. Secondo una nota pubblicata oggi, la commissione - che è arrivata a citare in giudizio l'ex segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, e l'Internal Revenue Service, l'agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi per ottenere i documenti - aveva "invocato ragioni sufficienti" per la richiesta. La commissione aveva infatti affermato di aver bisogno delle informazioni sulle tasse pagate da Trump per un'indagine fiscale, mentre per l'ex segretario Mnuchin i fini erano politici. (Nys)