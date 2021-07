Brasile: presidente di Capo Verde a Brasilia per espandere relazioni economiche con il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Capo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, ha manifestato l'interesse del Paese africano nell'ampliare le relazioni con il Brasile e realizzare una cooperazione economica e commerciale "più visibile" tra le due nazioni. "Capo Verde è una realtà molto importante perché gli imprenditori brasiliani possono non solo puntare al piccolo mercato interno, ma anche al più vasto mercato dell'area che ingloba Nigeria, Senegal e Costa d'Avorio. In tutto la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale conta infatti su alcune centinaia di milioni di consumatori", ha detto Fonseca al termine di un incontro con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, questa mattina presso il palazzo presidenziale del Planalto. L'anno scorso, il Brasile ha esportato verso Capo Verde beni per un valore 24,8 milioni di dollari, in particolare prodotti agricoli e prodotti petroliferi, e ha importato dall'arcipelago africano beni per 20,8 milioni di dollari. Per il presidente Bolsonaro, il paese rappresenta una porta strategica per l'Africa occidentale, soprattutto per l'importanza degli accordi già stabiliti nei settori della difesa navale e dell'istruzione. Il capo dello stato brasiliano ha anche affermato di aver accettato l'invito a visitare il paese africano in data da stabilirsi. (Brb)