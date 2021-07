Usa: dipartimento di Giustizia fa causa al Texas per ordinanza che limita movimento dei migranti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una causa contro il governatore del Texas Greg Abbott che ha rifiutato di revocare un ordine esecutivo statale che limita il trasporto di migranti illegali a causa delle preoccupazioni sulla diffusione del Covid-19. L'ordine esecutivo del 28 luglio firmato da Abbott "interromperebbe gravemente le operazioni di immigrazione federale" in Texas e non è valido perché gli stati non possono agire per prevenire l'applicazione della legge federale", viene ribadito nei documenti. Mercoledì Abbott ha emesso un ordine che vieta ai civili, come gli appaltatori, di trasportare migranti illegali. "Le massicce operazioni di immigrazione federale in Texas dipendono fortemente dalla capacità del governo federale e dei suoi appaltatori, beneficiari e partner di trasportare i non cittadini", ha spiegato il dipartimento di Giustizia . (Nys)