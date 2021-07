Business news: Regno Unito valuta la rimozione della cinese Cgn da tutti progetti legati al nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe valutando la possibilità di rimuovere la compagnia specializzata nella produzione di energia nucleare cinese Cgn da qualsiasi progetto futuro legato all'energia atomica nel Regno Unito. Lo riporta il quotidiano "Financial Times", secondo cui questa "messa al bando" includerebbe anche la partecipazione in un consorzio per costruire una nuova centrale da 20 miliardi di sterline (23,3 miliardi di euro) in Suffolk. Il cambiamento di rotta del governo di Londra interesserebbe anche la potenziale costruzione di un nuovo impianto in Essex, facendo sollevare però importanti questioni sul futuro del programma nucleare britannico. Il cambiamento, secondo fonti vicine al governo, sarebbe principalmente dovuto al raffreddamento delle relazioni tra Londra e Pechino dovuto alle ingerenze del Partito comunista cinese negli affari interni di Hong Kong e la persecuzione dei dissidenti pro democrazia, oltre alla copertura dell'iniziale focolaio di Covid-19 a Wuhan alla fine del 2019 e la repressione dei musulmani uiguri nello Xinjiang. La cooperazione in materia nucleare tra i due Paesi va avanti dal 2015, quando l'accordo fu raggiunto dall'allora primo ministro, David Cameron, e il presidente cinese, Xi Jinping. (Rel)