Business news: premier Georgia, economia cresciuta del 12 per cento in primi sei mesi 2021

- L'economia georgiana, colpita dalla pandemia di coronavirus, sta crescendo a un ritmo molto veloce: nei primi sei mesi di quest'anno il dato è del 12 per cento. Lo ha detto il primo ministro georgiano Irakli Gharibashvili durante una riunione del governo. “Da diversi mesi l'economia sta crescendo a un ritmo molto veloce. Abbiamo una crescita senza precedenti: 45 per cento ad aprile, 25 per cento a maggio e prevediamo un 18 per cento a giugno. Abbiamo registrato una crescita economica del 12 per cento nei primi sei mesi che ci ha permesso di non chiedere un solo lari (valuta georgiana) di prestito quest'anno. Inoltre, siamo stati in grado di aumentare il nostro budget di oltre un miliardo", ha affermato il primo ministro Secondo Gharibashvili, grazie alla crescita economica, il governo è stato in grado di finanziare vari programmi per la popolazione. Il capo del governo ha nuovamente invitato la popolazione a impegnarsi attivamente nella vaccinazione in modo che le autorità non debbano introdurre le precedenti restrizioni di quarantena, che danneggeranno la rinnovata economia del Paese. L'economia georgiana è stata duramente colpita dalla pandemia: il ritmo del declino economico è accelerato durante la seconda ondata di diffusione dei contagi, causando una contrazione del Pil del 6,2 per cento nel 2020. (Rum)