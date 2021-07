Business news: Spagna, El Corte Ingles chiude primo trimestre con aumento fatturato del 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Corte Ingles, la più grande catena di grandi magazzini spagnola, ha chiuso il primo trimestre di quest'anno con un fatturato di 2,5 miliardi di euro, il 50,2 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con le chiusure dei suoi punti vendita a causa del primo stato di emergenza Covid. Questa cifra è inferiore, tuttavia, del 24 per cento rispetto al primo trimestre del 2019. Nei primi tre mesi dell'esercizio, il gruppo ha ottenuto un margine operativo lordo (Ebitda) di 81 milioni, contro un risultato lordo negativo di 225 milioni nell'anno precedente. El Corte Ingles, ha sottolineato il continuo miglioramento del business online, che è cresciuto del 119 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, con l'obiettivo che esso rappresentati il 30 per cento del fatturato entro il 2026. (Spm)