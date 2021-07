Business news: Germania, Vonovia dichiara fallita l'acquisizione di Deutsche Wohnen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo immobiliare tedesco Vonovia ha dichiarato fallito il progetto di acquisizione della concorrente Deutsche Wohnen, poiché ha raccolto soltanto il 47,6 per cento delle azioni di questa azienda, così mancando l'obiettivo del 50 per cento. Tuttavia, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, Vonovia non esclude di tentare una nuova fusione con Deutsche Wohnen, di cui è già azionista di maggioranza con una quota del 18,36 per cento. Intanto, il gruppo dovrà restituire i titoli di Deutsche Wohnen acquistati prima del fallimento della fusione. (Geb)