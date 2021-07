Business news: Polonia, Acciona e Sse si uniscono per investimenti nell'eolico offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acciona Energia e l'irlandese Sse Renewables hanno firmato un memorandum d'intesa per esplorare le opportunità dell'energia eolica offshore in Polonia, Paese che ha fissato l'obiettivo di 6 GW di questa tecnologia entro la fine del decennio e del 23 per cento del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Secondo quanto riferito dalle due aziende si prevede la previsione di una joint venture al 50 per cento nel prossimo futuro in attesa che il governo polacco definisca il quadro normativo per la concessione di licenze di localizzazione offshore (Oll) per l'assegnazione dei diritti di sviluppo per i parchi eolici offshore. Acciona e Sse intendono partecipare congiuntamente al processo di aggiudicazione nel Paese attraverso una forte partnership impegnata nello sviluppo del mercato eolico offshore. La creazione della joint venture in Polonia fa seguito all'annuncio fatto all'inizio di quest'anno per esplorare insieme le opportunità di investimenti offshore in Spagna e Portogallo. (Vap)