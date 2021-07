Urbanistica: assessore Roma, su piani di zona abbiamo sempre lavorato su accordi presi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho letto che secondo la Regione Lazio e l'assessore Valeriani, Roma Capitale starebbe fermando il completamento delle opere pubbliche nei piani di zona. Abbiamo sempre lavorato secondo gli accordi presi nell’interesse dei cittadini di tutti i piani di zona che sono senza servizi non certo da tre o quattro anni. L’interesse che ci muove è quello di garantire i servizi a chi è costretto da anni a vivere senza strade, fogne, illuminazione. Con questo spirito non mi sono certo rivolto ai giornali quando il 9 luglio scorso la Regione e le sue imprese non si sono presentate all’appuntamento presso il piano di zona di Trigoria per prendere in consegna le aree e aprire i cantieri. E non mi metto qui a fare dietrologia sul perché si preferisca lavorare da una parte piuttosto che da un’altra in un contesto di campagna elettorale. Noi consegniamo aree e materiali quando sono disponibili e secondo le modalità stabilite". Lo scrive su Facebook l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale Luca Montuori. "Penso che fare polemiche danneggi i cittadini, ma adesso che si è deciso di passare a lavorare con l’etere e la carta, invece che con l’asfalto e il cemento i cittadini meritano una risposta". (segue) (Rer)