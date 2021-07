Usa: governatori chiedono ad amministrazione Biden di riaprire confine con Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove governatori statunitensi vogliono che l'amministrazione Biden spieghi perché continua a tenere chiuso il confine degli Stati Uniti alla maggior parte dei canadesi. "È nostra ferma convinzione come governatori che i dati sulla salute pubblica, la scienza e i consigli dei nostri esperti supportino un piano di riapertura responsabile e tempestivo", hanno scritto i governatori degli stati di confine in una lettera congiunta inviata al segretario per la Sicurezza interna Alejandro Mayorkas e al segretario di Stato Antony Blinken. Il governo di Justin Trudeau ha annunciato la scorsa settimana che i cittadini statunitensi completamente vaccinati potranno entrare in Canada a partire dal 9 agosto. Pochi giorni dopo, l'amministrazione Biden ha invece rinnovato le sue restrizioni sui viaggi non essenziali tra Usa e Canada almeno fino al 21 agosto. (Nys)