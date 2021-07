Difesa: dipartimento di Stato approva vendita elicotteri da 3,4 miliardi di dollari a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita ad Israele di 18 elicotteri CH-53K in un accordo stimato in 3,4 miliardi di dollari. “Gli Stati Uniti sono impegnati per la sicurezza di Israele ed è vitale per gli interessi nazionali degli Stati Uniti aiutare Israele a sviluppare e mantenere una capacità di autodifesa forte e pronta. Questa proposta di vendita è coerente con tali obiettivi", si legge in una nota della Defense Security Cooperation Agency. Oltre agli elicotteri prodotti dalla Lockheed Martin, l'accordo includerebbe le relative apparecchiature, tra cui fino a 60 motori di produzione General Electric, 36 sistemi di navigazione, apparecchiature di comunicazione, mitragliatrici calibro 50 e altro supporto tecnico e logistico. (Nys)