Business news: Spagna, Repsol cerca investitori per parco eolico Delta I in Aragona

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha incaricato la banca Santander di individuare un partner per il primo parco eolico Delta I da 335 MW che ha messo in funzione nell'ottobre del 2020 in Aragona. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'obiettivo è di vendere una quota di minoranza dell'impianto per sostenere il suo sviluppo e in un momento in cui la società ha messo il business delle rinnovabili al centro della sua strategia. Allo stesso tempo, Repsol sta esplorando la possibilità vendere una quota della sua filiale verde. Dopo Delta I, l'azienda petrolifera si è spostata anche nel settore fotovoltaico. Nell'aprile 2020 ha iniziato la costruzione del parco "Kappa" a Ciudad Real, con un investimento di 100 milioni di euro e una capacità di 126 MW e del grande parco fotovoltaico di Badajoz da 264 MW con un investimento di 200 milioni che dovrebbe essere operativo nel 2022. (Spm)