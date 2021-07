Business news: Russia, produttori energia potrebbero discutere dei certificati verdi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di mercato, l'associazione russa dei produttori di energia, nel 2022 potrebbe tornare a discutere il tema della creazione di un unico operatore del sistema dei certificati "verdi". Lo ha riferito al quotidiano "Vedomosti" il presidente del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione Maksim Bystrov. Il Consiglio di mercato ha preso parte alle fasi preliminari del sotto progetto dei certificati verdi nell'ambito della strategia governativa per lo Sviluppo socio-economico della Russia. La scadenza per l'avvio del sistema russo di circolazione dei certificati di origine per l'energia elettrica è fissata nella prima metà del 2022. "Ad oggi la strategia non è stata approvata, il quadro normativo non è stato adottato, in generale ci sono dubbi sull'opportunità della regolamentazione, quindi abbiamo deciso di rimandare questo tema. può tornare su questo argomento al 2022", ha chiarito Bystrov. (Rum)