Amministrative: De Felice (Marino 2030), pronta a tavolo confronto con Fd'I

- Ci sono trattative in corso per la candidatura a sindaco di Marino della coalizione di centrodestra. Gabriella De Felice, candidata sindaca della piattaforma civico-politica d'area moderata Marino 2030, in una nota spiega che: "Sono pronta a riaprire un tavolo di confronto paritario con Fratelli d'Italia e con chi vorrà starci per decidere insieme, non inseguendo ulteriori strappi e firme rinnegate, ma puntando su serietà, concretezza e coerenza da mettere al servizio del futuro politico e della piattaforma programmatica da realizzare per dare realmente vita a una proposta moderata di centrodestra da condividere realmente. Un piano che vada ben oltre il gioco dei nomi, dei ruoli e delle figurine ma torni a proporre con decisione la nostra visione e idea nuova e modernizzatrice di comunità e di città. Ho atteso in silenzio le decisioni del tavolo di centrodestra per il profondo rispetto che ho dei partiti però ora credo sia giunto il momento di fare una analisi di quanto accaduto". (segue) (Com)