Roma 2021: Michetti, a incontro Confartigianato ho illustrato punti su cui lavorare

- "Oggi al confronto con Confartigianato ho illustrato alcuni punti su cui intendo lavorare per far fronte alle criticità che attraversa la categoria. Abbiamo pensato di valorizzare e conservare le botteghe storiche visto che la 'bottega storica' non è un negozio qualsiasi e rappresenta una delle realtà economiche che maggiormente contribuisce all’economia cittadina. Puntare al marketing territoriale come 'brand' Roma, ma anche favorire misure volte a favorire l´occupazione e la formazione dei giovani con progetti formativi finalizzati all’introduzione di giovani leve in mestieri che, diversamente, sono a rischio di scomparsa". Lo dichiara Enrico Michetti candidato sindaco riguardo all'incontro con Confartigianato. "Vogliamo ripensare a ricostruire i tessuti economici della città (Strade e Piazze commerciali, nuclei artigianali) attraverso politiche di programmazione territoriale (Distretti commerciali e artigianali) ricreando elementi di socialità e favorendo, nello stesso tempo, i processi di trasformazione green e digitale delle imprese - spiega -. Necessario poi utilizzare il patrimonio pubblico per le start up. Cosi come individuare un accesso al credito con nuovi strumenti di microcredito per una semplice e rapida concessione di finanziamenti di piccoli importi a imprese artigiane aderenti a Confartigianato. E non ultimo, favorire la competitività anche attraverso agevolazioni fiscali, dopo che la pandemia ha messo a dura prova questo settore per noi fondamentale per la vita della città", conclude. (Com)