Usa: speaker Camera Pelosi, estensione moratoria sfratti un "imperativo morale"

- La presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha esortato i Democratici a estendere la moratoria federale sugli sfratti che scadrà sabato, definendola un "imperativo morale". La speaker della Camera ha affermato che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) dovrebbero estendere ulteriormente la scadenza, dando ai Democratici della Camera più tempo per codificare l'estensione nella legislazione. Di fronte alla resistenza dell’ala più moderata, Pelosi e altri leader democratici non sono ancora riusciti a trovare un accordo, nonostante la richiesta fatta dal presidente Biden. Pelosi in una lettera ha chiesto ai suoi colleghi della Camera una proroga fino al 18 ottobre visto che per alcuni l'estensione fino dicembre era ritenuta eccessiva. (Nys)