Imprese: Di Maio, congratulazioni a Casasco, Pmi anima economia italiana

- "Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Maurizio Casasco, confermato alla presidenza di Confapi. Le piccole e medie imprese italiane sono l'anima del nostro sistema economico e produttivo, da parte della Farnesina c'è il massimo supporto. Grazie ai nuovi strumenti messi in campo per le Pmi e a interlocutori come Maurizio Casasco sono certo che potremo fare ancora passi avanti notevoli". Così in una nota il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. (Res)