Haiti: funzionari colombiani visitano accusati omicidio Moise grazie a intervento Osa (3)

- Sul fronte delle indagini la Polizia di Haiti è ancora sulle tracce di almeno tre cittadini stranieri, che si trovano attualmente negli Stati Uniti, ritenuti probabili finanziatori dell'omicidio del presidente Jovenel Moise. Lo ha detto il direttore della Police national de Haiti (PnH), Léon Charles, riportando inoltre l'arresto di tre agenti della polizia. Charles ha chiesto al Federal bureau investigation (Fbi) e "alle altre entità che collaborano con noi, di aiutarci a rintracciare i sospetti". "Per organizzare questa operazione, infiltrare persone nella Polizia, reclutare gli assalitori, pagargli il viaggio e la sistemazione c'era bisogno di molti soldi", ha detto Charles in un punto stampa sulle indagini. "Stiamo lavorando su tutto il materiale che abbiamo raccolto per cercare di risalire agli autori intellettuali" dell'omicidio, ha detto il comandante generale. (segue) (Mec)