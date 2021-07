Perù: Castillo si reca in regione colpita dal sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, è giunto nella regione settentrionale di Piura per gestire in prima persona l'emergenza legata alla scossa di magnitudo 6.1 registrata poche ore fa. Informato dell'evento dal ministro della Difesa, Walter Ayala, il capo dello Stato ha abbandonato una sfilata militare, parte degli eventi legati al bicentenario dell'indipendenza, e si è imbarcato per recarsi sul luogo del sisma. La scossa, con epicentro a dodici chilometri ovest dal capoluogo Sullana, è stata avvertita in diverse zone della regione e anche in località al sud del confinante Ecuador. Secondo un resoconto fornito da "Rpp noticias", una quindicina di persone si sono recate nell'ospedale di Sullana per ricevere cure.(Brb)