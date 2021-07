Perù: si insedia governo "socialista", dollaro tocca cambio record con il sol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dollaro ha chiuso le trattative sul mercato finanziario del Perù con un tasso di cambio record sulla divisa nazionale, il sol. Il biglietto verde ha toccato l'inedita valutazione di 4,07 soles, secondo quanto riferisce il Banco central de reserva (Bcr). La moneta statunitense si è impennata di pari passo con alcuni dei momenti salienti della giornata politica: nella serata di giovedì, il nuovo presidente Pedro Castillo, maestro di campagna benvisto dai governo neo socialisti della regione, ha nominato come presidente del Consiglio dei ministri, Guido Bellido, deputato su cui è stata aperta una indagine per presunta "apologia del terrorismo". Un panorama che allarma gli investitori anche per la mancata nomina, sin qui, di un ministro dell'Economia. (Brb)