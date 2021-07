Giustizia: alla Camera conclusi lavori in commissione, domenica riforma in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera all'accordo raggiunto ieri in Consiglio dei ministri dai partiti di maggioranza sulla riforma della giustizia. Sono stati approvati tutti gli emendamenti. Il testo, che arriverà in Aula domenica alle 14, è stato trasmesso alle commissioni competenti per i pareri e poi tornerà in commissione per il mandato ai relatori Franco Vazio (Pd) e Giulia Sarti (M5s). Domenica ci sararnno il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità e la discussione generale.(Rin)