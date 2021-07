Giustizia: FI Camera, stop a doppio binario per reati contro Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è da poco concluso l'esame della riforma Cartabia in Commissione Giustizia a Montecitorio. Non possiamo non sottolineare che dal testo approvato è stato, infine, espunto l'irragionevole ed incostituzionale doppio binario inizialmente previsto per i reati contro la pubblica amministrazione. Lo rivendichiamo come una vittoria del nostro gruppo che da sempre si batte per una più equa disciplina delle responsabilità di sindaci e pubblici amministratori, che appaiono oggi in difficoltà nello svolgere serenamente il proprio mandato". Lo affermano in una nota congiunta i componenti di Forza Italia della commissione Giustizia della Camera dei deputati, Pierantonio Zanettin (capogruppo), Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Cristina Rossello, Pietro Pittalis e Matilde Siracusano. (Com)