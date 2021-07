Haiti: Martine Moise al "Nyt", gli assassini di Jovenel pensavano fossi morta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capisco come nessuno sia stato colpito", ha quindi detto Martine Moise riferendosi ai "30-50" elementi della sicurezza che normalmente controllano la villa presidenziale. Il rumore dei primi spari li ha fatti sobbalzare dal letto, continua l'ex first lady che racconta di aver svegliato i figli, entrambi poco più che ventenni, e di averli portati in bagno, unica stanza senza finestre per metterli al sicuro. A quel punto Jovenel ha preso il telefono e ricevuto da due uomini della sicurezza la garanzia che sarebbero arrivati. Ma il commando è entrato prima del previsto, una raffica di arma da fuoco ha attraversato la stanza colpendola alla mano e al gomito. Nessuno di loro parlava creolo o inglese, assicura, ma solo spagnolo, ed erano in contatto telefonico con qualcuno fuori dalla villa. Quando tutto è finito, "ho sentito che stavo soffocando perché avevo sangue in bocca e non riuscivo a respirare". (Nys)