Tunisia: ambasciatore Sinaoui, situazione stabile e istituzioni impegnate contro migrazione irregolare

- La situazione in Tunisia "è stabile e le istituzioni funzionano a pieno regime come di consueto. I cittadini tunisini proseguono la propria vita come sempre". Lo ha detto a "Nova" l'ambasciatore di Tunisia a Roma, Moez Sinaoui, a seguito di un'intervista del presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo e leader del partito islamista Ennahda, Rachid Ghannouci, rilasciata oggi a un quotidiano nazionale. Per quanto concerne i flussi migratori, Sinaoui ha rassicurato l'Italia che l’impegno delle autorità tunisine nella lotta alla migrazione irregolare "rimane fermo e costante. Il presidente della Repubblica ha ribadito questo impegno in più occasioni e, in particolare, durante la sua ultima visita ufficiale in Italia, il 16 e 17 giugno 2021". (segue) (Res)