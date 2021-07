Cuba: sanzioni Usa contro due alti ufficiali della polizia cubana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro due alti funzionari della polizia nazionale cubana. Lo riferisce il Dipartimento del Tesoro che ha inserito nella "lista nera" il direttore della Polizia Nazionale Rivoluzionaria, Oscar Callejas Valcarce, e il vicedirettore, Eddy Sierra Arias, per la repressione contro i manifestanti scesi in piazza l'11 luglio scorso. Nell'elenco è stata inserita come entità anche la Polizia Nazionale Rivoluzionaria.(Nys)