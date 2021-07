© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di magnitudo 6.1 è stata avvertita nel Piura, regione settentrionale del Perù. Il sisma, con epicentro a dodici chilometri ovest dal capoluogo Sullana, è stato avvertito in diverse zone della regione e anche in località al sud del confinante Ecuador. Secondo un resoconto fornito da "Rpp noticias", una quindicina di persone si sono recate nell'ospedale di Sullana per ricevere primi soccorsi. (Brb)