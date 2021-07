Usa: Disney chiede a dipendenti di vaccinarsi entro settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Walt Disney Company richiederà a tutti i dipendenti di essere completamente vaccinati contro il coronavirus entro la fine di settembre. Lo ha stabilito l'azienda statunitense che, in una nota, ha dato 60 giorni di tempo ai lavoratori per completare il protocollo. “I vaccini sono lo strumento migliore che tutti noi abbiamo per aiutare a controllare questa pandemia globale e proteggere i nostri dipendenti”, ha affermato la società in una nota. La Disney ha anche detto di aver avviato dei colloqui con i sindacati che rappresentano i dipendenti, in particolare per quelli che lavorano nei parchi a tema. Per coloro che stanno ancora lavorando da casa sarà necessario fornire una verifica della vaccinazione prima di tornare in qualsiasi sito Disney, compresi i parchi a tema e gli uffici.(Nys)