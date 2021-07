Usa: rifiutato ricorso di Bezos, nessuna violazione da Nasa con SpaceX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Government Accountability Office (Gao) ha confermato la scelta della Nasa di ritenere SpaceX di Elon Musk l'unico vincitore di un contratto per lo sviluppo di un lander per il ritorno sulla luna della National Aeronautics and Space Administration (Nasa), rifiutando ufficialmente il ricorso di Dynetics e Blue Origin di Jeff Bezos. La Nasa aveva assegnato il contratto per la costruzione del lander lunare delle missioni Artemis alla sola SpaceX e per questo Blue Origin e Dynetics avevano presentato una protesta ufficiale. Il Gao, che è responsabile del corretto stanziamento dei fondi federali, aveva quindi aperto un’inchiesta concludendo che la Nasa non ha violato alcuna legge o regolamento sugli appalti quando ha deciso di assegnare un singolo contratto per il lander alla società di Musk. La Nasa aveva scelto di affidarsi a un unico fornitore a causa di vincoli di budget.(Nys)