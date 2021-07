Roma 2021: Calabrese (M5s) a Gualtieri, città ha partecipato a bandi Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro Gualtieri, sostieni che Roma non abbia partecipato ai bandi Mit per i finanziamenti sulle infrastrutture di trasporto rapido di massa e che, invece, Milano e Torino abbiano ricevuto fondi per le loro infrastrutture proprio perché hanno partecipato ai bandi MIT. Una ricostruzione semplicemente falsa. Sorprende che a farla sia addirittura un ex ministro delle Finanze. Voglio ricordare che non solo Roma ha partecipato ai bandi Mit, ma a oggi è tra le città che hanno ricevuto più finanziamenti in assoluto: oltre 700 milioni di euro, per realizzare le tranvie Togliatti, Tiburtina e Termini-Tor Vergata, nonché le funivie Casalotti e Magliana e infine una fornitura di 50 tram". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Peccato che però, fuori dai bandi Mit, con un’assegnazione nelle Leggi di Bilancio 2018 e 2019, Milano e Torino abbiano ricevuto, senza nessuna valutazione sul progetto e senza partecipare alle procedure che invece hanno coinvolto Roma e le altre città italiane, i fondi per realizzare la M5 e la Linea 2". (segue) (Rer)