Intesa Sanpaolo: stress test Eba, in scenario avverso Cet1 al 9,38 per cento

- Intesa Sanpaolo è stata sottoposta al 2021 Eu-wide stress test condotto dall’Autorità Bancaria Europea (Eba), in collaborazione con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (Bce) e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (Cers). Intesa Sanpaolo prende atto degli annunci effettuati oggi dall’Eba in merito ai risultati dell’EU-wide stress test e riconosce pienamente i risultati dell’esercizio. Il 2021 Eu-wide stress test non stabilisce una soglia minima di promozione o bocciatura, costituisce invece un’importante fonte di informazione ai fini dello Srep. I risultati saranno utili alle autorità competenti nella valutazione della capacità di Intesa Sanpaolo di rispettare i relativi requisiti prudenziali a fronte di scenari di stress. Lo scenario avverso dello stress test è stato definito da Bce/Cers e copre un orizzonte temporale di tre anni (2021-2023). Lo stress test è stato condotto in base a un’ipotesi di bilancio statico al dicembre 2020 e, quindi, non considera strategie aziendali e iniziative gestionali future. Non rappresenta una previsione della redditività di Intesa Sanpaolo. Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (Cet1 ratio) fully loaded risultante dallo stress test al 2023, anno finale della simulazione, per Intesa Sanpaolo è pari a 15,06 per cento nello scenario base, 9,38 per cento nello scenario avverso rispetto al dato di partenza, registrato al 31 dicembre 2020, pari a 14,04 per cento. L’impatto della simulazione nello scenario avverso, pari a 466 centesimi di punto, sarebbe risultato pari a 448 centesimi di punto ripristinando la neutralità che si registra in realtà per i capital ratios in relazione al Piano di incentivazione a lungo termine 2018-2021 Lecoip 2.0 basato su strumenti finanziari (non colta dall’assunzione di bilancio statico nello stress test). Il Cet1 ratio fully loaded nello scenario avverso sarebbe risultato pari a 9,97 per cneto considerando sia il predetto ripristino della neutralità sia le operazioni di cessione di rami di attività - connesse all’acquisizione di Ubi Banca nel 2020 - perfezionate nel primo semestre 2021, a parità di altre condizioni.(Com)