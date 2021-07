Messico: Lopez Obrador, oltre duecento vite salvate senza arrestare figlio del "Chapo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se nell'ottobre del 2019 si fosse arrestato Ovidio Guzman, figlio di Joaquim "el Chapo" Guzman, ci sarebbero stati almeno duecento morti. Lo ha ribadito il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, è tornato a rivendicare la decisione di ritirare gli agenti che presidiavano la casa di Ovidio Guzman, mentre nel quartiere impazzavano sparatorie. "Ci hanno criticato molto quando abbiamo deciso di lasciare in libertà il figlio di Guzman. Ho preso io la decsione, perché non abbiamo voluto mettere a rischio il popolo. Non vogliamo la violenza e questo si fa fatica a capirlo", ha detto Lopez Obrador nel corso di una conferenza stampa tenuta a Sinaloa, nella "terra" dei Guzman. Il capo dello Stato è quindi tornato ad attaccare il fatto che i governi precedenti cercassero di risolvere "tutto con la violenza". "Gli autoritari fascistoidi volevano risolvere tutto con l'uso della violenza, ma io ho la mia coscienza tranquilla perché quando ho chiesto il rapporto su ciò che sarebbe potuto succedere, mi hanno parlato della possibile morte di oltre duecento innocenti". (segue) (Mec)