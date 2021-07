Messico: Lopez Obrador, oltre duecento vite salvate senza arrestare figlio del "Chapo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intera azione è stata comunque al centro di diverse polemiche, non solo legate alla decisione in sé di voler liberare un boss criminale. I media si sono concentrati su alcune presunte incongruenze registrate prima, durante e dopo il blitz. Si sottolinea il fatto che l'arresto era stato inizialmente presentato come frutto di una perquisizione d'ordinanza, e che solo in un secondo momento si è svelato che si trattava di un'operazione mirata per estradare Guzman negli Usa. Nel mirino delle critiche anche la decisione di rivelare il nome del coordinatore militare dell'azione, mossa che ne avrebbe messo a rischio l'incolumità. Nei giorni successivi il governo precisava che il generale in questione era quello che comandava le operazioni da remoto mentre il nome del titolare delle manovre sul campo era riservato perché al momento oggetto di una indagine interna. (segue) (Mec)