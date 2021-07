Imprese: Bolloré, nel primo semestre utile netto a 219 milioni di euro (+26 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno il gruppo Bolloré ha registrato un aumento dell'utile netto del 26 per cento, a 219 milioni di euro, mentre il fatturato è cresciuto del 10 per cento, a 12,8 miliardi di euro. Dei "boni risultati sull'insieme delle attività", si legge in un cominciato diffuso dal gruppo. Il settore trasporti e logistica è aumentato del 13 per cento, a 3,2 miliardi di euro, mentre la logistica del settore petrolifero è salita dell'11 per cento, a 1,2 miliardi di euro. Aumenta anche lo stoccaggio di elettricità, a 174 milioni di euro (+42 per cento). (Frp)