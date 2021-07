Usa: Casa Bianca non prevede nuove chiusure per diffusione variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden non prevede di introdurre nuove chiusure nonostante la diffusione della variante Delta. Lo ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. “Abbiamo gli strumenti per combattere questa variante e non stiamo andando verso un nuovo lockdown", ha spiegato. Jean-Pierre ha poi aggiunto che al momento l'amministrazione Usa non sta prendendo in considerazione l'obbligo vaccinale nazionale. (Nys)