Haiti: Martine Moise al "Nyt", gli assassini di Jovenel pensavano fossi morta

- Gli assassini del presidente di Haiti, Jovenel Moise, hanno lasciato la casa convinti che anche la moglie Martine fosse morta. Lo ha detto la stessa Martine Moise ricostruendo al "New York Times" i tragici fatti del 7 luglio. "L'unica cosa che ho potuto vedere prima che lo uccidessero sono state le loro scarpe. Poi ho chiuso gli occhi e non ho visto più nulla", ha detto madame Moise ricordando che si era stesa a terra, su indicazione del marito: "sarai al sicuro". Uscendo dalla camera, racconta ancora, uno degli assalitori le ha pestato i piedi e un altro le ha puntato una torcia sul viso per vedere in che condizioni fosse. "Quando sono andati via hanno pensato che fossi morta", ha sottolineato. Dopo aver ucciso il marito, gli assalitori avrebbero iniziato a perquisire la casa, alla ricerca frenetica di qualcosa tra i documenti del marito. Parlando esclusivamente in spagnolo, ha precisato la vedova Moise, "continuavano a dire 'non è questo', 'non è questo'". Fino a quando, evidentemente trovando ciò che cercavano hanno esclamato "eccolo". (segue) (Nys)