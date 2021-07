Giustizia: Cartabia, su riforma non temo sorprese in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma della giustizia la ministra Marta Cartabia non teme sorprese in parlamento e auspica che l'iter per l'approvazione del testo si concluda in pochi giorni. L'obiettivo è quello di velocizzare i tempi, ha spiegato la Guardasigilli al Tg3. "La riforma vuole rimediare a un problema della giustizia italiana dove i processi spesso hanno un'eccessiva durata. Dopo un reato è fondamentale accertare tutti i fatti, tutte le responsabilità e farlo in tempi certi. Questo nell'interesse delle vittime, dell'imputato e di tutti i cittadini", ha precisato. Alla domanda se teme sorprese dal voto in parlamento, ha risposto: "direi di no. Abbiamo preso un impegno, tutte le forze politiche di maggioranza, anche in termini di comportamenti in parlamento e ci auguriamo, come è auspicabile, che l'esame si concluda in pochi giorni".(Rin)