Usa: sei passeggeri nave da crociera della Royal Caribbean risultati positivi al termine del viaggio

- Sei passeggeri, che si sono imbarcati su una nave da crociera della compagnia norvegese-statunitense Royal Caribbean, sono risultati positive al Covid-19 alla fine della navigazione e sono si sono sottoposti ad un regime di autoisolamento. Lo ha confermato la stessa compagnia in una dichiarazione. Si tratta di quattro adulti e due bambini che hanno viaggiato a bordo della nave Adventure of the Seas per una crociera di sette giorni che è partita dalle Bahamas, ha detto un portavoce della Royal Caribbean. Gli adulti erano tutti vaccinati: uno di loro ha sintomi lievi mentre gli altri sarebbero asintomatici. I due bambini, che erano nello stesso gruppo ma non viaggiavano con nessuno dei quattro adulti risultati positivi, non sono stati vaccinati e non mostrano sintomi, ha aggiunto il portavoce. Tutti e sei sono cittadini americani e sono stati messi in quarantena e le persone che viaggiano con loro sono state rintracciate e sono risultate negative al tampone. (Nys)